Monitoraggio Iss: calano i posti occupati nei reparti Covid e nelle terapie intensive ma aumenta l’Rt

Questa settimana sale, rispetto al monitoraggio di venerdì scorso, l’incidenza a livello nazionale: si parla di 34 casi (dunque sotto la soglia dei 50, ndr) per 100 mila abitanti nel periodo compreso tra il 15 e il 21 ottobre rispetto al valore di 29 della scorsa settimana. Si registra anche un lieve aumento dell’indice Rt. L’indice di trasmissibilità, infatti, è in leggero rialzo: nel periodo 29 settembre – 12 ottobre è stato pari allo 0,86 contro lo 0,85 della scorsa settimana (la settimana prima era ancora più basso: 0,83). I dati ora sono all’esame della cabina di regia. La buona notizia, che emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, intanto, è che continua a diminuire il tasso di occupazione dei pazienti in area Covid negli ospedali del nostro Paese.

In terapia intensiva la percentuale è del 3,9 per cento contro il 4,1 della scorsa settimana. Si passa dai 370 del 12 ottobre ai 355 del 19. Nelle aree mediche la percentuale scende ancora al 4,2 contro il 4,6 della settimana precedente: si passa dai 2.665 posti occupati (sempre del 12 ottobre) ai 2.423 del 19 ottobre. Quattro sono, invece, le regioni classificate a rischio moderato, rispetto alle tre della scorsa settimana. Si tratta di Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Le restanti 17 sono classificate a rischio basso; solo la Campania riporta un’allerta di resilienza. Le regioni con l’incidenza più elevata sono la provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Aumenta anche il numero di nuovi casi di Covid non associati a catene di trasmissione: si passa da 4.551 a 4.759. Cala, invece, la percentuale dei casi rilevati attraverso il tracciamento dei contatti: dal 34 al 33 per cento di questa settimana. In leggero aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi: dal 47 al 48 per cento. Stabile al 19 per cento la percentuale di casi diagnosticati con lo screening. La variante Delta – spiegano dall’Iss e dal ministero della Salute – continua a essere prevalente in Italia; l’unico rimedio per bloccare la circolazione del virus, quindi, resta il vaccino. Serve, però – concludono gli esperti – anche un capillare tracciamento, non abbassando la guardia e continuando, di fatto, a rispettare le regole di contenimento della pandemia.

Foto in copertina di repertorio: EPA/ARNE DEDERT

