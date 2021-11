Indice Rt sopra l’1 per la prima volta da agosto, casi in aumento: così l’epidemia riprende forza in Italia – Il monitoraggio Iss

L’indice di contagio Rt arriva a 1,15 in Italia. L’incidenza dei casi ogni centomila abitanti arriva a 53. Sono i numeri della bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e testimoniano la ripresa dell’epidemia di Coronavirusin Italia. L’indice Rt era sotto quota 1 dal 27 agosto mentre la scorsa settimana l’incidenza dei casi era a quota 46. «L’incidenza settimanale a livello nazionale è in risalita: 53 per 100mila abitanti (29/10/2021-04/11/2021) vs 46 per 100.000 abitanti (22/10/2021 -28/10/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 13 ottobre – 26 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,15 (range 0,93 – 1,28), in aumento rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica. È stabile e sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1,12 (1,06-1,17) al 26/10/2021 vs Rt=1,13 (1,07-1,19) al 19/10/2021)», dice l’Iss. Tutte le regioni oggi sono a rischio moderato (nella precedente rilevazione erano 18 su 21) mentre crescono i ricoveri e l’occupazione delle terapie intensive. Quindici regioni riportano un’allerta di resilienza.

