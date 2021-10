Coronavirus, 2.535 contagi: il tasso di positività sale all’1,1%. 30 decessi, aumentano i ricoveri (+106)

Calano, invece, i ricoveri in terapia intensiva. In 24 ore i dimessi e i guariti sono 2.626

Oggi 25 ottobre sono 2.535 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 3.725 di ieri e i 3.908 del giorno prima. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia è di 4.743.720, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime, invece, oggi sono 30, ieri 24, il giorno prima 39. Il totale dei decessi sale a 131.856. Le persone attualmente positive sono 74.654, ieri 74.775.

I ricoverati negli ospedali italiani sono 2.579 (ieri 2.473, +106) mentre in terapia intensiva sono stati registrati 338 pazienti (ieri 341, -3). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 16, ieri 18, il giorno prima 20. In isolamento domiciliare si trovano 71.737 persone (ieri 71.961) mentre i dimessi e i guariti sono aumentati di 2.626 unità.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 222.385 contro i 403.715 di ieri. Il totale dei test finora eseguiti è di 101.271.474. Il tasso di positività, invece, oggi sale all’1,1 per cento contro lo 0,9 di ieri (+0,2).

