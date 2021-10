Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 5.335 nuovi casi e tasso di positività all’1,1%. Ricoveri in crescita, 33 morti

Sono 51 i posti letto occupati in più rispetto al giorno precedente, 2 in terapia intensiva e 49 nei reparti ordinari dedicati ai pazienti Covid

Il bollettino del 29 ottobre 2021

Cresce ancora il numero di contagi da Coronavirus segnalati in Italia. Sono state 5.335 le nuove infezioni individuate il 29 ottobre, a fronte delle 4.866 del giorno precedente. In totale, i casi registrati dall’inizio della pandemia hanno raggiunto la cifra di 4.762.563. Stando ai dati del bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, sono morte 33 persone. Ieri i decessi erano stati 50. Complessivamente, le vittime della Covid-19 nel Paese ammontano a 132.037.

La situazione negli ospedali

Sono 78.644 le persone residenti in Italia con un’infezione da Sars-CoV-2 in corso. Di queste, 2.658 sono ricoverate con sintomi meno gravi (ieri erano 2.609). Sono invece 349 i ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 347). Nelle ultime 24 ore, sono entrati in rianimazione 18 pazienti, mentre il 28 ottobre i nuovi ingressi erano stati 32.

Tamponi e tasso di positività

Le statistiche sul numero di contagi di oggi derivano dall’analisi di 474.778 tamponi, meno dei 570.335 test eseguiti il giorno precedente. Da febbraio 2020 ad oggi, sono stati conteggiati complessivamente 103.424.436 tamponi. Il tasso di positività è passato dallo 0.9% di ieri all’1,1% odierno.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

