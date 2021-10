Il medico non vaccinato che muore di Covid-19: si curava con l’omeopatia

Domenico Giannola, medico omeopata di Cinisi, è morto per le complicazioni dovute a Covid-19 all’ospedale Cervello di Palermo. Giannola non si era vaccinato e, scrive l’edizione palermitana di Repubblica, una volta contagiato aveva provato a curarsi con prodotti omeopatici. Il medico era un fautore della “medicina antroposofica e omeopatica”. In un video su Youtube che risale all’anno scorso raccontava i suoi “metodi” di cura. Era anche cardiopatico. Era in isolamento domiciliare da diversi giorni e veniva seguito dall’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) dell’Asp di Palermo. Aveva sempre detto di non avere intenzione di contagiarsi e si curava in casa con la ferrolattina e alcuni farmaci omeopatici. Nella mattinata di ieri è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo con un’ambulanza del 118. Ma è morto un’ora dopo l’arrivo al nosocomio.

