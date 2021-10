Tornano i No Green pass a Milano, la prima volta con l’ok della polizia. Arriva anche Puzzer – I video

Ancora un sabato di proteste contro il Green pass a Milano. Stavolta, però, i manifestanti hanno accettato la mediazione con la questura – dopo 14 sabati di «totale imprevedibilità» – rinunciando ad alcune tappe: il corteo non passerà né davanti al comando dei carabinieri, né davanti alla sede del Corriere della Sera, in via Solferino. Arriveranno comunque, come le altre volte, davanti alla Rai, che sarà presidiata dalle forze dell’ordine. La partenza del corteo è prevista alle 17 da piazza Fontana, a due ore dall’inizio della manifestazione. Alle 15, infatti, ci sarà il primo raduno in Piazza Duomo, dove ci sarà anche il portavoce dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer. Alle 16, invece, è previsto un presidio parallelo in difesa della Camera del lavoro, che, durante le ultime manifestazioni dei no Green pass, ha subito diversi tentativi di assalto.

Confcommercio: «Danni da oltre 10 milioni di euro»

Le ultime tre manifestazioni dei No Green pass hanno causato un danno economico di 10,2 milioni di euro solo per corso Buenos Aires e l’area del centro interessate dalle proteste. Una perdita del 27% su 37,7 milioni di euro di fatturato. La stima è dell’ufficio studi di Confcommercio, basatosi sulle testimonianze di 613 imprese. «Un bilancio che potrebbe essere ben più pesante se dovesse perdurare questa situazione di caos con un impatto significativo sull’attrattività della città», ha detto Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano.

