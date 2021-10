Tennis, Sinner crolla in semifinale a Vienna contro Tiafoe. Prossima sfida a Torino

L’altoatesino Jannik Sinner vede sfumare la finale all’Atp 500 di Vienna, fermato in semifinale dopo 2 ore e 18 minuti da France Tiafoe. L’americano n. 49 al mondo è riuscito a rimontare in modo spettacolare dopo l’ottimo avvio del tennista altoatesino. Match chiuso quindi in tre set (3-6, 7-5, 6-2) e strada spianata per la finale, dove lo attende Alexander Zverev, n. 4 nel ranking mondiale. Già prima del match, Sinner era certo della top 10 e si era qualificato per le Nitto Finals di Torino, in programma dal 14 al 21 novembre. Per lui sarebbe stata la settima finale in carriera, la sesta solo quest’anno: «In questi ultimi tornei sto giocando bene – aveva detto alla vigilia della semifinale – di certo c’è tensione in vista degli obiettivi di fine stagione e mi pare per il momento di gestirla bene».

