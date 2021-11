Brasile, nove vigili del fuoco morti in un incidente in una grotta – Il video

Nove vigili del fuoco sono morti nello stato di San Paolo in Brasile durante un’esercitazione in una grotta. Una decima persona è ferita ed è stata ricoverata in ospedale. Il corso di formazione si svolgeva a Duas Bocas, nei pressi della città di Altinopolis. I partecipanti erano 27. Sedici sono rimasti intrappolati. Sui fatti è stata aperta un’inchiesta.

