Scuola, varato il documento per la gestione delle quarantene: confermata la Dad con almeno 3 positivi in classe

Il documento verrà trasmesso a breve agli istituti. In caso di 2 positivi, andranno in isolamento solo i non vaccinati

Varato il documento con le informazioni sulla quarantena nelle classi in caso di positività al Coronavirus di uno studente o dell’insegnante. Il testo, titolato “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars Cov in ambito scolastico”, è stato elaborato dall’Istituto superiore di Sanità, dal ministero della Salute, dal ministero dell’Istruzione e dalle Regioni. Il documento verrà diramato a breve a tutti Uffici scolastici regionali e alle scuole. Come già emerso nelle bozze circolate in questi giorni, la didattica a distanza (Dad) scatterà quando verranno registrati almeno 3 infetti tra alunni e professori. L’insegnamento da remoto non ci sarà invece in presenza di un solo positivo in classe, mentre se sono 2 è prevista una quarantena «selettiva» a seconda se si sia vaccinati o meno.

