La truffa della No Green pass che presenta l’Ahnenpass nazista al posto del certificato – Il video

Una guida turistica si è presentata in un palazzo storico di Montepulciano ed è entrata esibendo l’Ahnenpass, ovvero un documento utilizzato dal regime nazista per certificare che una persona fosse «ariana». Nel video la donna sostiene che l’Ahnenpass sia il Green pass che si rilascia in Germania e che la Merkel «ha deciso che va bene anche questo». Alla fine la donna, una No Green pass, riesce a entrare. Il video è stato pubblicato su Telegram e Youtube.

