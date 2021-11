Cop26, Barack Obama arriva a Glasgow tra gli applausi: «Ora recuperiamo il ritardo degli ultimi 5 anni» – Il video

A Glasgow è il turno di Barack Obama, che tra gli applausi della folla si presenta come una vera e propria celebrità. Prima del suo intervento alla Cop26, l’ex presidente ha incontrato i delegati dei piccoli stati isolani. «Tutti abbiamo un compito da svolgere e sacrifici da fare», ha detto Obama, che essendo cresciuto alla Hawaii si è definito egli stesso «un island kid». Riferendosi alla presidenza Trump, Obama ha dichiarato: «È importante riconoscere come in questi 5 anni non si sia fatto abbastanza». «Tutti noi – ha detto – abbiamo un ruolo da svolgere, tutti abbiamo un lavoro da compiere, tutti abbiamo sacrifici da fare. Noi che siamo più ricchi abbiamo contribuito ad aggravare il problema. Ora abbiamo dobbiamo aiutare e assistere coloro che sono meno responsabili, meno (economicamente) capaci, ma più vulnerabili».

Il discorso

Secondo quanto anticipato dalla Cnn, il presidente degli Stati Uniti parlerà anche di Donald Trump nel suo discorso e esprimerà «rammarico per i quattro anni di negazionismo e ostilità nei confronti della scienza del clima». «Negli Stati Uniti, alcuni dei nostri progressi sulla lotta al cambiamento climatico si sono fermati quando il mio successore ha deciso di ritirarsi unilateralmente dall’Accordo di Parigi nel suo primo anno di mandato. Non sono stato molto contento di questo». Nel corso della giornata, Obama sarà impegnato in una tavola rotonda con alcuni rappresentanti del mondo giovanile, che hanno accettato di farsi coinvolgere e di dialogare con l’establishment. «Non siamo neanche lontanamente dove dovremmo essere», dirà Obama sempre secondo la Cnn. «La maggior parte dei Paesi non è riuscita a soddisfare i piani stabiliti sei anni fa».

Greta Thunberg lascia Glasgow

La giovane più importante della Cop26 non sarà presente: «Ha perso troppi giorni di scuola», la piccola Greta Thunberg, simbolo della battaglia dal basso contro la minaccia del cambiamento climatico. E così, dopo le manifestazioni in piazza dei giorni scorsi contro i risultati finora deludenti della conferenza Onu, Greta è tornata a casa sua, a Stoccolma, rinunciando all’incontro con l’ex presidente degli Stati Uniti.

