Christine Lagarde non ha mai detto che «Gli anziani vivono troppo e sono pericolosi per l’economia mondiale»

Circolano diversi meme riportanti una citazione attribuita a Christine Lagarde, attuale Presidente della Banca centrale europea, in merito agli anziani: «Gli anziani vivono troppo e sono pericolosi per l’economia mondiale». La stessa frase veniva riportata anche in alcuni post Facebook collegandola ai decessi registrati durante la pandemia Covid-19 e insinuando un pericolo legato alla terza dose dei vaccini. Tale affermazione, però, risulta del tutto falsa.

In data 8 novembre 2021, alla stessa ora, due pagine Facebook (Patatine Fritte e Foto scattate un secondo prima di un disastro) condividono lo stesso meme ottenendo centinaia di convidisioni:

Non è l’unica versione dei meme diffusi con tale frase. Eccone un altro, condiviso a settembre:

In un’altra versione, dove nel naso dell’allora Presidente del FMI viene riportata la scritta «Sion» (un riferimento antisemita alla teoria del complotto del Protocollo dei Savi di Sion), viene collegata ai decessi Covid-19:

Circola anche un altro meme con un’aggiunta alla citazione falsa:

Non circola solo attraverso i meme. La frase viene riportata anche testualmente allegata all’immagine di un mostro sanguinante vestito da medico:

Non esistono riscontri, se non attraverso questi meme, della citazione attribuita a Christine Lagarde. La fonte risulta essere il «Global Financial Stability Report» pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale nel 2012, proprio durante il mandato di Lagarde come Presidente:

A longevity shock of three years would add nearly half to these cumulative costs of aging by 2050. A three-year shock approximates the average underestimation of longevity in the past. Using the same calculation as in the previous paragraph, in the baseline aging scenario the additional cost of providing all individuals of age 65 with a 60 to 80 percent replacement rate for those additional three years adds about 1.5 to 2.0 percentage points of GDP to the annual cost of aging in advanced economies in 2050, and 1.0 to 1.3 percentage points of GDP in emerging economies. These annual increments imply a cumulative cost of about 50 percent of 2010 GDP for the advanced economies and about 25 percent of 2010 GDP for the emerging markets—in each case adding nearly half to the cost of aging.