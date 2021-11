Milano, droga una coppia e violenta la donna: arrestato agente immobiliare. Ipotesi «stupratore seriale»

Avrebbe narcotizzato una giovane coppia per poi abusare della donna durante un appuntamento per la compravendita di un box. È questa la motivazione per cui un agente immobiliare di 48 anni, con studio in via Montenapoleone a Milano, è stato arrestato oggi, 8 novembre, dai Carabinieri su ordinanza del gip di misura cautelare. Il fatto è avvenuto il 2 ottobre scorso: l’uomo avrebbe servito un drink alla coppia, nel quale aveva iniettato di nascosto, con una siringa, un farmaco a base di benzodiazepine (medicinale poi trovato nella sua abitazione durante una perquisizione). Da quanto si apprende, all’appuntamento era presente anche la figlia dei due, di pochi mesi. L’accusa è di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

Si sospetta la serialità

Gli inquirenti che indagano sull’episodio stanno valutando episodi analoghi e invitano «coloro che lo abbiamo incontrato accusando successivamente uno stato d’incoscienza, a contattare i Carabinieri». Secondo i pm, potrebbe trattarsi di uno stupratore seriale.

Altre due presunte vittime dai pm

Altre due presunte vittime dell’uomo, intanto, hanno già preso contatti con gli inquirenti e potrebbero essercene altre ancora. L’uomo era già stato condannato nel 2009 a Monza per violenza sessuale con lo stesso schema su una donna, ed era stato riabilitato dal Tribunale dopo aver scontato la pena e aver seguito un percorso rieducativo.

Leggi anche: