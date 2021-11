Putin: «Non c’entriamo niente con la crisi tra Polonia e Bielorussia». Ma spunta l’esercitazione militare del Cremlino proprio su quel confine

Il presidente russo Vladimir Putin prova a sfilarsi dalle accuse sul contributo della Russia all’aggravarsi della crisi dei migranti al confine tra Polonia e Bielorussia. In un’intervista tv rilanciata dalle agenzie russe, Putin ha detto che il suo Paese: «non ha nulla a che fare» con quella crisi. Un problema che toccherebbe risolvere alla sola Europa e ai suoi servizi di sicurezza visto che, ha ribadito il presidente russo, le organizzazioni criminali che trafficano i migranti: «hanno sede in Europa». Eppure fino a ieri sera, scrive il Moscow Times, gli indizi che il Cremlino fosse già intervenuto in aiuto dell’alleato Lukashenko non mancavano. Ultima solo in ordine di tempo è stata la dichiarazione del ministero della Difesa, che ha ammesso la morte di due paracadutisti russi.

I due sono deceduti durante un’esercitazione congiunta con l’esercito bielorusso proprio al confine con la Polonia, dove da giorni Mosca è accusata di aver intensificato la propria presenza militare, a sostegno della Bielorussia che da giorni spinge migliaia di persone a varcare il confine polacco. Accuse che il presidente russo ribalta, puntando il dito contro le guardie di frontiera polacche, che con i loro respingimenti al confine contraddirebbero gli ideali umanitari dell’Ue: «Quando le guardie di frontiera e i militari polacchi picchiano i migranti, sparano sopra le loro teste, di notte accendono sirene e luci nei luoghi dove sono accampati, dove ci sono bambini e donne negli ultimi mesi di gravidanza… – ha detto Putin – beh, questo non combacia molto con le idee umanitarie che sono alle fondamenta della politica dei nostri vicini occidentali».

