Nuovo successo per i Maneskin: sono la migliore rock band agli Mtv Ema di Budapest. È la prima volta per l’Italia

La lunghissima carrellata di successi sembra non avere fine. I Maneskin hanno conquistato un nuovo primato in questo 2021 carico di riecord e soddisfazioni. La band romana si è imposta come miglior gruppo rock agli Mtv Ema di Budapest, superando avversari in nomination del calibro di Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers. Si tratta del primo successo italiano in una categoria internazionale nella storia degli European Music Awards. «In molti ci dicevano che non ce l’avremmo fatta con la musica. Beh, si sbagliavano». Queste le parole scelte dal frontman Damiano per commentare il premio come miglior rock band rock sul palco di Budapest.

Leggi anche: