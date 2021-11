Conte snobba il confronto con Renzi: «Non partecipo a show». Il leader di Italia Viva: «Ha il coraggio di un coniglio mannaro»

Non accenna a placarsi la polemica tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. All’indomani della pubblicazione sul sito del M5s di 13 domande rivolte a Renzi e della replica del leader di Italia Viva («risponderò in un confronto in diretta tv a Conte»), il botta e risposta tra i due ex premier sale di tono. «Non partecipo a show, parliamo di cose serie», ha detto il leader del M5s, arrivando all’assemblea di Confesercenti. «Conte è uno che scappa», ha risposto Renzi, «è l’uomo più veloce a scappare nella storia, quando distribuirono il coraggio era in quarantena, ha il coraggio del coniglio mannaro». E a proposito dei 13 quesiti posti dal M5s – e scritti dopo quanto emerso dagli atti dell’inchiesta sulla Fondazione Open – Renzi ha commentato all’Aria che Tira, su La 7: «Sono le domande che mi fanno sempre, anche Giannini e la Gruber. Io rispondo sempre. Le risposte le sanno già, le ho date l’altra sera a Travaglio. Io rispondo, lei chiami Conte, lui mi fa le sue 13 domande e io gli faccio le mie, poi i cittadini scelgono».

