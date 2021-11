Harry Potter 20 anni dopo, il cast si riunisce per una sorpresa ai fan con «Return to Hogwarts» – Il video

Harry Potter torna vent’anni dopo, là «dove ha avuto inizio la magia». Il 16 novembre 2001 è uscito in tutto il mondo il primo capitolo della saga cinematografica del maghetto con gli occhiali. Vent’anni sono passati da quel giorno, eppure le avventure di Harry Potter continuano ad appassionare adulti e bambini. Ora, per celebrare l’anniversario cinematografico de «La pietra filosofale», il cast originale della serie si riunirà sul set di Londra, dove è stato girato il primo film, in uno speciale di HBO Max. La retrospettiva, intitolata Return to Hogwarts, sarà trasmessa il primo gennaio 2022 e porterà i fan «in un magico viaggio alla scoperta di uno dei franchise più amati di sempre», ha dichiarato l’emittente televisiva. Un evento che vedrà riuniti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, rispettivamente gli interpreti di Harry, Ron e Hermione, insieme al regista dei primi due film della saga, Chris Columbus. Parteciperanno alla reunion anche Helena Bonham Carter (Bellatrix), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge) e Tom Felton (Draco Malfoy).

