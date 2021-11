Covid, l’onda dei No vax invade Vienna: migliaia in piazza contro l’obbligo e il lockdown – Foto e video

Dopo la decisione dell’Austria di imporre l’obbligo vaccinale a tutta la popolazione, Vienna si riempie di No vax e No lockdown. Sfilano e protestano contro il primo governo in Europa che ha visto nell’obbligo esteso di vaccinazione contro il Covid-19 l’unica strada per tentare di fermare la quarta ondata. Mentre i numeri dei contagi nel Paese galoppano e le terapia intensive chiedono aiuto, il tasso degli immunizzati contro il virus è ancora troppo basso per sperare in una naturale miglioramento. E la strada, visto l’inverno alle porte, è tutta ancora in salita. Ma le migliaia di persona riversate nelle strade della capitale austriaca non sentono ragioni: protestano contro il lockdown generalizzato deciso su tutto il territorio nazionale per i prossimi 10 giorni e gridano alla dittatura sanitaria rifiutando l’idea di una vaccinazione imposta. La polizia nel frattempo ha previsto un massiccio dispiegamento di forze con 1.300 agenti in servizio.

Le immagini

TWITTER| Manifestanti No Vax e No lockdown in piazza Heldenplatz a Vienna

EPA/CHRISTIAN BRUNA|Piazza Heldenplatz a Vienna

EPA/CHRISTIAN BRUNA| Manifestanti in piazza Heldenplatz a Vienna

Video di copertina: @dessere88 su Twitter

