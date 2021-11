«Basta cortei No Green pass nel centro storico di Roma»: la presidente di municipio chiede un incontro al prefetto

«Basta ai cortei nel centro di Roma. Soprattutto se a farli sono persone che non rispettano le regole anti Covid, come distanziamento sociale e l’uso della mascherina». La presidente del municipio di Roma centro, Lorenza Bonaccorsi, ha chiesto un incontro al prefetto sul tema delle manifestazioni contro il Green pass, che negli ultimi mesi hanno riempito le città d’Italia, compresa la Capitale. In attesa di una decisione definitiva, la presidente ha chiesto di spostare altrove le eventuali altre manifestazioni previste nel prossimo fine settimana. Ieri, 20 novembre, ce n’è stata una da 4 mila persone al Circo Massimo. «Non è più possibile tollerare situazioni come quella vista ieri, nel pieno dell’area archeologica», ha detto Bonaccorsi. «Sono manifestazioni che, a volte, possono degenerare in aggressioni, come avvenuto nei confronti del personale di alcuni locali vicino il Circo Massimo. In particolare – ha aggiunto – alla barista oggetto di intimidazioni e violenze da parte di un gruppo di manifestanti, salvata solo dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine».

Immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

