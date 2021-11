Omicidio Meredith, Rudy Guede verso la libertà in anticipo: attesa a breve la decisione del giudice

Potrebbe arrivare nei prossimi giorni la decisione del magistrato di sorveglianza sulla richiesta di Rudy Guede, unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher (mentre Raffaele Sollecito e Amanda Knox sono stati assolti dopo un iter giudiziario lungo e assai travagliato, ndr), di ottenere altri 45 giorni di sconto sul fine pena, inizialmente previsto per il 4 gennaio 2022. Qualora la sua richiesta venisse accolta, Guede – che si è sempre detto innocente, come ha ribadito anche nel corso di un’intervista con Franca Leosini a “Storie maledette” su Rai 3 – tornerebbe subito libero. Il termine, infatti, verrebbe posticipato al 20 novembre 2021. Guede, intanto, è stato affidato ai servizi sociali e ha già ottenuto mille e 100 giorni di sconto di pena sui 16 anni di reclusione che gli sono stati inflitti con il rito abbreviato (in primo grado era stato condannato, invece, a 30 anni). Guede, tra l’altro, ha preso la sua seconda laurea in carcere (la prima era in Scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale): media altissima e una tesi in Narrazione cinematografica presso la facoltà di Storia e società dell’università di Roma Tre.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/LUIGI MISTRULLI

