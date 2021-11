Svezia, Magdalena Andersson è la prima premier donna del paese. Le lacrime dopo il voto – Il video

Cento anni dopo l’introduzione del suffragio universale in Svezia, il Paese scrive un’altra pagina di storia. La leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson è stata nominata premier dal parlamento svedese, diventando la prima donna a ricoprire la carica nel Paese. Il nuovo governo si è formato a seguito delle dimissioni di Stefan Lofven, avvenute lo scorso 10 novembre, e Andersson dovrà ora guidare la Svezia fino alle prossime elezioni, previste per il settembre del 2022. La fiducia all’ex ministra delle Finanze, che è stata accolta con un lungo applauso, è passata però per un pelo, con 117 voti a favore, 174 contrari e 58 astenuti. Per ottenerla, era necessario che non più della metà dei membri votasse contro la sua carica.

Immagine di copertina: EPA/Fredrik Persson

Video in copertina: @Expressen

Leggi anche