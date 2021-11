Il saluto di Ciro Ferrara a Maradona nell’anniversario della morte: «Te vojo bene assaje» – Il video

L’ex calciatore del Napoli ricorda «quei giorni in cui sapevamo che non saresti arrivato. Ma a volte ti presentavi a sorpresa: che bello»

L’ex calciatore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara ha pubblicato su Instagram un video per ricordare Diego Armando Maradona a un anno dalla sua morte. Nel filmato Ferrara, accompagnato da due musicisti, si rivolge al Pibe de Oro: «Tu si’ ‘na cosa grande. Hai spezzato il mondo con la tua morte. La tua vita terrena ti ha già segnato. Non hai più debiti con nessuno». Poi Ferrara dice al Diez che la città di Napoli gli ha intitolato lo stadio. E ricorda «quei giorni in cui sapevamo che non saresti arrivato (all’allenamento, ndr). Ma a volte ti presentavi a sorpresa: che bello». Infine: «Pronto? Diego… Ma sei tu? Speravo in questa tua chiamata. Domani ci sveglieremo e avremo il cuore più pesante: parleranno i silenzi, le preghiere, più di ogni parola. Te voglio bene assaje. Ciao Capitano».

