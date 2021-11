Arrestato un ex prete per pedopornografia, l’archivio di foto e video «nascosto» tra i rifiuti. Era stato già condannato nel 2015

Un sacerdote di 73 anni è stato arrestato, in flagranza di reato dalla Polizia postale di Brindisi e Lecce, dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di foto e video pedopornografici che ritraevano bambini e adolescenti intenti a compiere atti sessuali. La perquisizione è scattata dopo alcune indagini informatiche che hanno spinto la Procura di Lecce a intervenire subito. Trovato un archivio contenente le immagini dei minori che l’uomo ha tentato, con scarsi risultati, di nascondere in un bidone. Il 73enne era già noto alle forze dell’ordine visto che nel 2015 era stato arrestato per gli stessi reati: ora è stato messo ai domiciliari su disposizione della Procura di Brindisi.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/TINO ROMANO

