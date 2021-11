Variante Omicron, nel Regno Unito booster per tutti gli over 18 a tre mesi dalla seconda dose. L’Ecdc: «In Ue 33 casi in otto Paesi»

Terza dose per tutti gli adulti nel Regno Unito. La misura è stata adottata per far fronte alla diffusione della nuova variante Omicron. Lo ha annunciato il comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi). Sarà possibile effettuare la terza dose di vaccino anti-Covid una volta trascorsi tre mesi dalla seconda. Il professor Wei Shen Lim, a capo del Jcvi, ha commentato: «Ricevere una dose di richiamo aiuterà ad aumentare il nostro livello di protezione contro la variante Omicron». E ha aggiunto: «Questo è un modo importante di ridurre l’impatto di questa variante sulla nostra vita, soprattutto nei prossimi mesi».

I Paesi con casi di variante Omicron

Ad oggi, in Unione europea, sono 33 i casi confermati di variante Omicron, secondo quanto ha reso noto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Le segnalazioni arrivano da otto Paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi e Portogallo. Tutti i contagi sono avvenuti dopo viaggi in Paesi africani, in cui a volte sono stati presi dei voli in coincidenza in altre destinazioni tra l’Africa e l’Europa. Per il momento, la variante si è manifestata sempre in modo asintomatico o con sintomi lievi e non sono stati segnalati casi gravi o decessi. Inoltre sono stati rilevati casi di variante Omicron anche in sette Paesi extra-Ue: Australia, Botswana, Canada, Hong Kong, Israele, Sudafrica, Regno Unito.

