La variante Omicron circolava già a ottobre? La Nigeria: «Trovata nei test su alcuni viaggiatori»

La variante Omicron circolava già a ottobre. La Nigeria ha affermato di aver trovato a posteriori alcuni casi riconducibili alla nuova mutazione del Covid tra i test effettuati su alcuni viaggiatori entrati nel Paese già nel mese di ottobre, un mese prima che il Sudafrica comunicasse in via ufficiale la nuova variante. Ad affermarlo è il centro per il controllo delle malattie nigeriano, come citato dal Guardian. Nel frattempo, l’Olanda ha fatto sapere che la variante in Europa circola già da almeno 10 giorni. «Abbiamo trovato la variante del Coronavirus Omicron in due campioni di test che sono stati prelevati il 19 e il 23 novembre», ha affermato il ministero della salute olandese in una nota. «Non è ancora chiaro se queste persone abbiano visitato anche l’Africa meridionale».

