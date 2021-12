Il dentista con il braccio in silicone fa il giro del mondo: il suo tentativo di evitare il vaccino finisce sul New York Times e sulla Cnn

L’impresa, si fa per dire, di Guido Russo, il dentista che si è presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone – pretendendo, una volta inevitabilmente scoperto dall’infermiera, che facesse finta di nulla – e che per questo è stato denunciato, fa il giro del mondo. E finisce, a raccontare l’Italia nel mondo, sul New York Times e sulla Cnn. «All’inizio mi sono sentita in pena per l’uomo, pensando che avesse una protesi e chiedendomi se in qualche modo l’avessi costretto a darmi il braccio sbagliato», racconta sulla Cnn Filippa Bua, l’infermiera che si è accorta della truffa. «Ma poi ha ammesso di indossare apposta il braccio finto per evitare di farsi vaccinare!». «È stato così umiliante, pensare che un’infermiera non possa dire la differenza tra la schiuma di gomma e la pelle», prosegue sul New York Times. L’Italia sembra avere meno scettici sui vaccini rispetto ad altri paesi europei, ricorda ancora il Nyt, ma, «a quanto pare, alcuni in quel campo sono molto determinati».

