Covid, record di morti in Germania: 527 in un giorno, non succedeva dal 12 febbraio. Quasi 70 mila i nuovi contagi

Continua a preoccupare la situazione Covid in Germania. La curva epidemiologica delle ultime 24 ore ha riportato 69.601 nuovi contagi e 527 nuovi decessi. Il totale delle vittime arriva a 104.047 con un record di nuovi morti giornalieri che nel Paese del nuovo cancelliere Olaf Scholz non si registrava dal 12 febbraio scorso. L’unica nota positiva è la decelerazione del tasso di incidenza dei casi settimanale, calato da 432 a 427 casi per 100 mila abitanti. I dati sono riportati dal Robert Koch-Institut e registrano una quarta ondata ancora nel pieno della sua diffusione. Il nuovo cancelliere Scholz nel frattempo ha scelto come ministro della Salute il medico epidemiologo Karl Lauterbach che sarà chiamato a finalizzare l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutto il personale sanitario, compreso quello di assistenza agli anziani, e a dare direttive per la decisione sull’obbligo esteso a tutti, che il Parlamento sarà chiamato a prendere da qui a febbraio 2022.

Leggi anche: