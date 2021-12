«Finalmente a casa»: così Ikea saluta la fine del mandato di Angela Merkel

Dopo 16 anni si è conclusa l’era Merkel. Da oggi la guida del nuovo governo tedesco passa nelle mani dal socialdemocratico Olaf Scholz. L’ex cancelliera tedesca può dunque tornare a casa e concedersi del riposo, dopo tanti anni trascorsi alla guida della Germania e collante dell’Unione Europea. E oggi, su una pagina del quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung e sul Frankfurter Allgemeine Zeitung è apparsa a piena pagina un’inserzione pubblicitaria di Ikea in cui una donna dai lineamenti, pettinatura, abiti e gestualità del tutto identici a quelli di Angela Merkel viene ritratta seduta su una poltrona della casa produttrice svedese di arredamenti e oggettistica per la casa. Una sola frase per congedare e omaggiare la cancelliera uscente, dopo il turbolento e difficile finale del suo ultimo mandato, anche a causa della pandemia di Coronavirus: «Finalmente a casa». Già, perché nella mattinata di oggi, 8 dicembre, Angela Merkel è uscita di casa come Cancelliera, ma da ora è libera di rientrare a casa come privata cittadina.

Foto in copertina: Twitter / @carlbildt

