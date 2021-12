Sospensione del Green pass ai positivi, atteso il via libera del Garante. Il governo: «Questione di giorni»

Il Garante della Privacy si esprimerà a breve sulla questione della sospensione del Green pass ai positivi. Il ministero della Salute è al lavoro per modificare le norme attuali ed evitare che una persona, dopo avere contratto l’infezione da Coronavirus, resti in possesso di una certificazione verde precedentemente ottenuta, ad esempio in seguito alla vaccinazione. La revoca del pass, nelle intenzioni del ministero, sarebbe temporanea, e durerebbe fino alla guarigione del paziente. Per intervenire, fanno sapere dal ministero, è necessario il via libera del Garante, che oggi ha commentato: «Con riferimento alle notizie riguardanti l’annunciata revoca del Green pass alle persone che, già in possesso delle certificazioni verdi, risultino in seguito positive, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda di aver segnalato più volte, nei mesi scorsi, al ministero della Salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde».

Costa: «C’è un problema tecnico che stiamo risolvendo»

L’Autorità precisa anche che «è appena pervenuto dal ministero della Salute la bozza di Dpcm di modifica del Dpcm del 17 giugno 2021, che tocca anche gli aspetti legati alla revoca dei Green pass, sul quale esprimerà il proprio parere con la massima urgenza». Sulla questione è intervenuto anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «C’è un problema tecnico che stiamo risolvendo: in realtà, il sistema prevedeva già la sospensione del Green pass in presenza di un tampone positivo, ma sono emerse delle criticità. Confido che nei prossimi giorni si possa risolvere questa questione tecnica». Costa si riferisce al passaggio del Dpcm, in cui si legge che i Green pass possono «essere revocati mediante l’inserimento del codice univoco della Certificazione verde all’interno della lista di revoca». La comunicazione va trasmessa alla piattaforma nazionale «tramite una specifica funzionalità del sistema tessera sanitaria».

