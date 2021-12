Pagato da No vax, si vaccina 10 volte in un giorno per ottenere Green pass. Aperta inchiesta in Nuova Zelanda

Pagato da No vax in cerca di Green pass, si vaccina per dieci volte in un solo giorno. È successo in Nuova Zelanda dove le autorità sanitarie hanno aperto un’inchiesta sulla vicenda raccontata dal sito Stuff. L’uomo è stato assunto da un gruppo di scettici del vaccino per farsi immunizzare al loro posto e ottenere così un Green pass valido. «Siamo molto preoccupati per questa situazione e stiamo lavorando con le agenzie preposte. Uno status vaccinale inaccurato mette a rischio voi stessi, gli amici, la famiglia, la comunità e i sanitari che potrebbero curarvi in futuro» ha detto la ministra della Salute neozelandese Astrid Koornneef. L’attuale copertura vaccinale della Nuova Zelanda è all’89 per cento con un pass sanitario necessario all’ingresso di sempre più luoghi pubblici e di svago. Secondo quanto riferito da Stuff il ministero non ha voluto confermare dove è avvenuto l’incidente, ma ha consigliato a chiunque conosca qualcuno che ha avuto più dosi di quelle raccomandate di chiedere un parere clinico il prima possibile.

