19 tornado si abbattono sugli Stati Uniti. Morti e devastazione in Kentucky: «Una tragedia mai vista» – Le foto

Le città colpite dalla tempesta appaiono spettrali. Distrutto anche un magazzino Amazon in Illinois

Potrebbero essere fino a 100 i morti provocati dal tornado nello Stato del Kentucky. Un bilancio possibile formulato dal governatore Andy Beshear, che in un primo momento aveva parlato di almeno 50 morti. «Un’inimmaginabile tragedia», ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden, commentando la devastazione che il tornado ha provocato nelle aree più colpite. Danni e vittime sono state registrate anche in Mississippi, Arkansas, Missouri, Tennesse e Illinois. «Il livello di devastazione è al di là di qualunque altra cosa abbia mai visto nella mia vita» ha continuato il governatore Beshear. La tempesta ha provocato 19 tornado, quello più forte ha corso per 300 km a terra distruggendo ogni cosa sul proprio cammino. Solo nel Kentucky sono state colpite 15 contee, con i danni peggiori nella cittadina di Mayfield.

La tempesta madre dei 19 tornado si è abbattuta anche contro un magazzino di Amazon a Edwardsville in Illinois dove 100 dipendenti presenti per il turno serale sono rimasti intrappolati nella struttura. L’intervento dei soccorsi è durato tutta la notte per riuscire ad estrarre dalle macerie il maggior numero di persone.

