Coronavirus, 19.215 contagi, 66 morti e 54 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il tasso di positività è al 3,8%

Il bollettino del 12 dicembre 2021

Oggi,12 dicembre, i morti legati al Coronavirus sono 66. Il dato è in diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 96. Il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute segnala un totale di vittime da inizio emergenza arrivato a quota 134.831 . Anche sul fronte dei nuovi contagi la curva appare in discesa: sono 19.215 i nuovi casi positivi delle ultime 24 ore contro i 21.042 di ieri, 20.497 di due giorni fa. Gli attualmente positivi salgono a 284.877 (273.882 ieri).

La situazione negli ospedali

Gli ingressi in terapia intensiva segnalati nelle ultime 24 ore sono 54. In calo rispetto a ieri quando si erano contate 76 nuove ospedalizzazioni. Il totale dei ricoverati in rianimazione è pari a 829 (ieri 818, due giorni fa 816). La curva dei ricoveri appare in salita anche per i reparti di area non critica: sono 6.697 le persone contagiate che attualmente occupano un posto letto, ieri erano state 6.539.

Tamponi e tasso di positività

L’attività di tracciamento oggi, 12 dicembre, appare in calo con 501.815 nuovi tamponi eseguiti. Ieri i test molecolari e antigenici rapidi elaborati erano stati 565.077. Il totale dei tamponi effettuati da inizio emergenza sale a quota 125.992.518. Per quanto riguarda il tasso di positività delle ultime 24 ore si è registrato un lieve aumento: dal 3,7% al 3,8%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

