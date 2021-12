La previsione di Pregliasco sul Natale: 30 mila contagi e 200-250 morti al giorno

«I calcoli matematici ci dicono che arriveremo a 30 mila contagi al giorno. Con una proiezione fino a 200/250 decessi». Il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite ad Agora su Rai 3, stamattina parla della crescita dei contagi e delle proiezioni sul Natale. «Restiamo in una fase di crescita – spiega – in cui ogni contatto interumano presenta una piccola percentuale di rischio. Bisogna insistere sulla campagna vaccinale, ma certo non possiamo pensare di costringere le persone, uno zoccolo duro di No vax rimarrà comunque. I farmaci? Sono importantissimi, ma in ogni caso non sono alternativi ai vaccini».

