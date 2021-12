Finisce Atreju 2021, le voci dei sostenitori: «Fratelli d’Italia pronta a governare con Meloni premier»

Una settimana di eventi. Una settimana di voci provenienti da buona parte delle forze parlamentari. Una settimana che ha chiarito il ruolo di Fratelli d’Italia nel futuro della politica italiana, o almeno quello che vorrebbe avere. Atreju 2021, il Natale dei conservatori si è chiuso a Roma con il discorso di Giorgia Meloni che prima ha ringraziato tutti gli ospiti e poi ha rilanciato la sfida per il Quirinale: «La pacchia è finita, alle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante. È quello che vogliamo noi è un presidente della Repubblica eletto per fare l’interesse della Nazione. Berlusconi rispecchia quello che stiamo cercando». Come si può capire anche delle interviste che trovate nel video in testa a questo articolo, l’evento ha convinto anche gli iscritti: «Fratelli d’Italia è pronta a governare l’Italia con Meloni premier». E ancora: «Noi siamo i veri conservatori, pronti a difendere l’Italia in questo momento così tragico».

