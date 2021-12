Quirinale, Meloni: «Vogliamo un patriota. Silvio Berlusconi rispecchia quello che stiamo cercando» – Il video

La leader di FdI: «La pacchia è finita, alle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd»

«Al Quirinale vogliamo un patriota senza alcun compromesso». Così Giorgia Meloni da Atreju in occasione della manifestazione politica giovanile della destra italiana a proposito delle caratteristiche che, secondo FdI, dovrà avere il prossimo capo dello Stato. «La pacchia è finita, alle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd». I giochi per il Colle sono ancora aperti e le voci che vogliono Silvio Berlusconi come successore di Sergio Mattarella non smettono di circolare. «Berlusconi è stato mandato a casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti, quindi ha difeso l’interesse nazionale» ha spiegato Meloni in risposta a chi le ha chiesto se Berlusconi potrebbe essere un presidente della Repubblica “patriota”. «Non l’abbiamo mai definito un candidato di bandiera, è un nome che compatta il centrodestra. Poi sappiamo che serve una convergenza di numeri ma rispecchia quello che stiamo cercando», ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia.

