Giorgia Meloni e l’incontro segreto con Letizia Moratti: è lei la candidata a sorpresa al Quirinale?

Un incontro segreto. Che, come nelle migliori tradizioni, oggi è finito sui giornali. Qualche giorno fa a Roma Giorgia Meloni ha avuto un lungo faccia a faccia con Letizia Moratti, attualmente assessora alla Sanità in Lombardia. Ma soprattutto, potenziale candidata al Quirinale. Repubblica oggi racconta che quello tra la leader di Fratelli d’Italia e l’ex sindaca di Milano è stato un colloquio riservato ed è arrivato proprio mentre Matteo Salvini ha aperto le sue personali consultazioni per il Colle. E mentre Silvio Berlusconi aspira ad arrivare alla presidenza della Repubblica. Proprio quest’ultimo potrebbe innervosirsi di più per l’incontro. Perché un altro candidato di centrodestra allontanerebbe la sua candidatura.

D’altro canto i numeri del centrodestra non bastano per eleggere l’inquilino del Quirinale. Lo ha spiegato anche Ignazio La Russa, uno dei fondatori di Fdi: «Ci auguriamo la vittoria di Berlusconi. Se così non fosse, servono ipotesi B e C ma sono ancora premature». Quella di Moratti però sarebbe una candidatura a cui gli altri del centrodestra non potrebbero dire di no. E potrebbe smuovere qualcosa anche nel centrosinistra, visto che è vicina anche a Matteo Renzi e non è organica a Forza Italia. Poi ha l’appoggio di Comunione e Liberazione. E se dovesse farcela dopo essere stata candidata da Meloni, la leader di Fdi potrebbe così rafforzare la sua leadership nel centrodestra. Proprio mentre i sondaggi la danno ancora avanti rispetto al Carroccio.

