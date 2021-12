Roberto Saviano: «Vi spiego perché difendo Mimmo Lucano e il modello Riace»

Lo scrittore Roberto Saviano torna a parlare di Mimmo Lucano e del modello Riace sul Corriere della Sera dopo la condanna a 13 anni e due mesi di carcere ricevuta dall’ex sindaco. Secondo Saviano, Lucano è stato colpito perché Riace ha individuato soluzioni che smantellavano il business dell’accoglienza dove regna la ‘ndrangheta:

«”L’utopia della normalità”, se la fai in Calabria, deve confrontarsi con la criminalità organizzata», ha scritto Tiziana Barillà in «Mimí Capatosta. Mimmo Lucano e il modello Riace» (Fandango, 2017). E oggi l’accusa ha puntato il dito proprio contro la gestione di questo modello. Chiariamo subito un equivoco insopportabile: Mimmo Lucano è accusato (anche) di «peculato» ma non si è messo in tasca un euro, è trascritto nei verbali del processo.

Mimmo Lucano non è accusato di avere rubato per sé, ma di avere «mal gestito» i fondi dell’accoglienza. Per quanto mi riguarda di averli usati troppo bene! Ma questo il nuovo grado di giudizio spero lo chiarirà. Da virtuoso a criminale, in poco più di dieci anni.