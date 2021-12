Puzzer, foglio di via da Pordenone: bandito per tre anni dopo il blitz No vax all’ospedale

Stefano Puzzer, tra i leader delle proteste No Green pass dei portuali a Trieste, ha ricevuto il foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Pordenone. La misura è stata disposta dal questore della città, Marco Odorisio, dopo che il portuale si è unito a una manifestazione di protesta non autorizzata. Decine di No vax si sono infatti dati appuntamento all’ospedale civile di Pordenone, con l’intento di occuparne la direzione. Puzzer, che è arrivato quando la manifestazione si stava ormai concludendo, è stato subito accompagnato in questura dagli agenti presenti sul posto. È il secondo foglio di via in poche settimane per il portuale triestino, che all’inizio di novembre ne aveva ricevuto uno dalla questura di Roma. In quell’occasione Puzzer aveva allestito un banchetto a piazza del Popolo per protestare contro il Green Pass, attirando qualche centinaio di persone. Poche ore dopo è arrivato il divieto di soggiorno nella capitale per un anno e l’obbligo di lasciare la città entro le 21 del giorno stesso.

Leggi anche: