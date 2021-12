Nations League, altro sorteggio duro per l’Italia: gli Azzurri pescano Germania e Inghilterra. Mancini: «Vogliamo vincere»

Reduci dal terzo posto nell’ultima edizione della Uefa Nations League, gli Azzurri di Mancini, affronteranno nella prima fase a gruppi del torneo 2022-2023 la Germania, l’Ungheria e l’Inghilterra. Il ct Roberto Mancini ha commentato: «È un bel girone, con Inghilterra, Germania e Ungheria, sarà sicuramente un gruppo divertente. Sono solo partite di calcio, incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo del calcio. Vogliamo vincere? Ci proviamo. Vorremmo tornare a giocare la Final Four come accaduto quest’anno e provare a vincere il torneo». E analizzando le avversarie nel gruppo degli Azzurri il ct osserva: «Con l’Inghilterra è stata l’ultima finale dell’Europeo, per cui saranno sicuramente due partite intense. Con la Germania è un classico del calcio mondiale, e per me, da commissario tecnico, sarà la prima volta, ne sono felice. Infine con l’Ungheria sarà anche una sfida tra italiani, con il loro ct Rossi, hanno fatto molto bene all’ultimo Europeo».

Come funziona la Nations League

Le quattro squadre vincenti dei quattro gruppi di Lega A, incluso quello dell’Italia, si affronteranno successivamente nella “Final Four“, mentre le ultime 4 classificate verranno retrocesse nella Lega B del torneo. La Nations League 2022-2023 prenderà il via il 2 giugno 2022 fino al 27 settembre 2022 e, dopo la pausa dei Mondiali dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, si concluderà con la “Final Four” in programma dal 14 al 18 giugno 2023. Prima dell’impegno in Nations League, gli Azzurri a marzo giocheranno i playoff per prossimi Mondiali di calcio in Qatar, contro Macedonia e una tra Turchia e Portogallo, altro sorteggio non facile. I risultati ottenuti nella prossima Nations League influiranno sulle qualificazioni per gli Europei in Germania del 2024. Il calendario delle gare verrà ufficializzato dalla Uefa domani, 17 dicembre.

I gironi della Nations League 2022-2023

Ecco i gironi della prossima Uefa Nations League 2022-2023:

Lega A:

Gruppo 1 : Austria, Croazia, Danimarca, Francia;

: Austria, Croazia, Danimarca, Francia; Gruppo 2 : Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo, Spagna;

: Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo, Spagna; Gruppo 3 : Ungheria, Inghilterra, Germania, Italia ;

: Ungheria, Inghilterra, Germania, ; Gruppo 4: Galles, Polonia, Olanda, Belgio.

Lega B:

Gruppo 1 : Armenia, Repubblica d’Irlanda, Scozia, Ucraina;

: Armenia, Repubblica d’Irlanda, Scozia, Ucraina; Gruppo 2 : Albania, Israele, Russia, Islanda;

: Albania, Israele, Russia, Islanda; Gruppo 3 : Montenegro, Romania, Finlandia, Bosnia;

: Montenegro, Romania, Finlandia, Bosnia; Gruppo 4: Slovenia, Serbia, Norvegia, Svezia.

Lega C:

Gruppo 1 : Isole Fær Øer, Lituania, Lussemburgo, Turchia;

: Isole Fær Øer, Lituania, Lussemburgo, Turchia; Gruppo 2 : Cipro o Estonia, Kosovo, Grecia, Irlanda del Nord;

: Cipro o Estonia, Kosovo, Grecia, Irlanda del Nord; Gruppo 3 : Kazakistan (o Moldavia), Azerbaigian, Bielorussia, Slovacchia;

: Kazakistan (o Moldavia), Azerbaigian, Bielorussia, Slovacchia; Gruppo 4: Gibilterra, Georgia, Macedonia, Bulgaria.

Lega D:

Gruppo 1 : Lettonia, Andorra, Kazakistan (o Moldova), Liechtenstein;

: Lettonia, Andorra, Kazakistan (o Moldova), Liechtenstein; Gruppo 2: San Marino, Cipro o Estonia, Malta.

