Calcio, play-off Mondiali: Italia-Macedonia in semifinale. Poi se si vince, c’è il Portogallo o la Turchia

Ci sono Macedonia e una tra Turchia e Portogallo sulla strada dell’Italia verso i Mondiali di calcio in Qatar. A Zurigo si è tenuto il sorteggio dei playoff e la Nazionale azzurra è stata inserita nel gruppo con i lusitani di Cristiano Ronaldo. La formula degli spareggi prevede tre gruppi da quattro squadre. L’Italia è attesa da due partite secche: semifinale con la Macedonia e, in caso di vittoria, finale contro il Portogallo o la Turchia. Le due partite si giocheranno il 25 e il 29 marzo 2022, con gli Azzurri che disputeranno in casa la prima gara, ma in trasferta l’eventuale finale. Dopo il pareggio in casa dell’Irlanda del Nord, il c.t. Roberto Mancini si è detto fiducioso che la sua Nazionale andrà ai Mondiali di Qatar. Scozia-Ucraina e Galles-Austria sono gli accoppiamenti del primo gruppo. Russia-Polonia e Svezia-Repubblica Ceca nel secondo. Le vincenti di ognuno dei tre gruppi andranno in Qatar.

