«Sì sì vax»: Bassetti, Crisanti e Pregliasco cantano la versione pro-vaccini di Jingle Bells – Il video

Su alcuni dettagli della gestione della pandemia di Coronavirus potranno essere anche in disaccordo tra loro. Ma sull’assoluta necessità della vaccinazione anti-Covid non hanno dubbi: va fatto. Dopo oltre due anni di pandemia e a quasi un anno dall’introduzione della vaccinoprofilassi contro il Sars-CoV-2, tre tra i più noti esperti italiani ci hanno messo faccia e “voce” per convincere gli italiani a vaccinarsi anche durante le feste di Natale. E così, il trio formato dal professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti, dal direttore dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti e dal direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco ha accettato l’invito della trasmissione di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora, per reinterpretato, a modo loro, il classico natalizio Jingle Bells in versione Sì vax. Non saranno ricordati a livello canoro come il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, ma anche sulla vaccinazione «si può fare di più».

Il testo del brano:

Sì sì sì vax vacciniamoci

Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar

Felice a festeggiar

Le dosi devi far

Per fare un buon Natal

Mangia il panettone

Vai a fare l’iniezione

Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

Con la terza dose tu avrai feste gioiose

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi

Foto e video in copertina: Rai Radio 1 / Un giorno da pecora

Leggi anche: