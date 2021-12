Non solo la Juventus. Anche l’Inter è finita nel mirino dei pm per presunte irregolarità nella compravendita di calciatori. I militari della Guardia di Finanza hanno acquisito documenti nelle sedi della società nerazzurra e della Lega. L’operazione rientra nell’ambito di un’inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle plusvalenze della società nerazzurra. In particolare, gli accertamenti riguardano plusvalenze di 100 milioni relative alle stagioni 2017/18 e 2018/19, per la cessione di una decina di giocatori di fascia medio-bassa, alcuni anche delle giovanili. L’indagine per falso in bilancio è a carico di ignoti per false comunicazioni sociali. L’ipotesi sul tavolo degli investigatori è che siano stati sopravvalutate le cifre di alcuni giocatori, per fare quadrare i bilanci. Nell’ordine di esibizione di atti notificato dalla Guardia di Finanza, si ipotizza che siano stati alterati i bilanci per «rispettare i parametri di fair play finanziario» richiesti dalla Uefa per l’iscrizione ai campionati di calcio. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sono stati effettuati accertamenti anche sul Milan: in questo caso non sono emerse ipotesi di irregolarità.

