L’epidemiologo Ciccozzi: «La variante Omicron contagia il doppio della Delta»

La variante Omicron del Coronavirus è contagiosa il doppio della Delta. Ma i primi dati finora disponibili fanno ipotizzare una ‘sintomatologia leggera’. Questo ha detto l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, direttore dell’unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di Roma, nella trasmissione L’imprenditore e gli altri di Cusano Italia Tv. Secondo Ciccozzi la variante Omicron «raccoglie sulla proteina Spike quasi tutte le mutazioni delle altre singole varianti che abbiamo imparato a conoscere» ed è «il doppio più contagiosa rispetto alla Delta: abbiamo pubblicato la scorsa settimana il lavoro che ha dimostrato i motivi di questa maggiore contagiosità: è una via di mezzo tra la contagiosità della varicella e del morbillo». Ma ci sono anche buone notizie: «La cosa che fa ben sperare, ma è ancora da verificare perché non abbiamo dati sufficienti, è che la sintomatologia è molto mite. Anche gli inglesi dicono che vedono una sintomatologia molto leggera, specialmente nelle persone con due dosi di vaccino» e «in Italia i pochi casi che abbiamo avuto ci indicano una sintomatologia molto leggera, ma servono più dati per poter confermare questa situazione». Se fosse confermata l’ipotesi della forma lieve, «sarebbe un primo passo verso l’adattamento del virus a noi, per cercare un equilibrio con il nostro sistema immunitario: è questa l’evoluzione naturale del virus. Può darsi che ci vorranno mesi o anni per risolvere questa pandemia, ma dipende molto anche da noi, se ci vacciniamo, se portiamo le mascherine, il virus circola meno, meno circola e meno mutazioni fa».

