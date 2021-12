Covid, oggi il via libera dell’Aifa al vaccino Novavax. Palù: «Sarà un’arma potente contro il virus»

Oggi è atteso il via libera dell’Aifa al nuovo vaccino anti Covid di Novavax. «Abbiamo un nuovo vaccino, che con tutta probabilità oggi verrà approvato dalla Cts dell’Aifa, come sempre è stato per le autorizzazioni Ema», ha detto Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, parlando di «un’ulteriore arma potente, prodotto con una diversa tecnologia». Il vaccino di Novavax, ha detto Palù a SkyTg24, «rispetto ai vaccini mRna non necessita della catena del freddo e questo è un vantaggio». «Sarà distribuito in un miliardo e mezzo di dosi, con il sistema Covax, nei paesi in via di sviluppo, cosa importante» perché «c’è una necessità planetaria di vaccini» e «il virus si replica soprattutto in paesi senza protezioni». Palù poi ha parlato delle possibili nuove misure per arginare il contagio: «Tutte le misure prese sono ispirate alla cautela e alla massima protezione dall’infezione», come la ipotesi «di fare il tampone a chi si è vaccinato con tre dosi, proposti in occasione di grandi assembramenti. Un’altra opzione è quella di considerare l’obbligo vaccinale, come fanno in tanti».

