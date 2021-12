La terra trema nel Catanese: più di sei scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 4.3

Quella delle 22.33 è solo l’ultima di una serie di scosse di terremoto che stanno facendo tremare la terra in tutta la provincia di Catania. L’ultima è anche quella con la magnitudo più alta. La stima dell’Ingv la da tra 4.3 e 4.8. La gran parte di questi sismi è stata registrata a sei chilometri a sud-ovest di Motta Sant’Anastasia, a partire dalle 21.30, a una profondità compresa tra i 9 e gli 11 chilometri. Le altre scosse hanno avuto tutte una magnitudo intorno a 3. L’ultima scossa, molto più potente, è stata avvertita chiaramente in gran parte della Sicilia centro-orientale. Per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.

