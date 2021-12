«All I want for Christmas is You», la canzone dei record che ogni Natale fa guadagnare a Mariah Carey un grosso bottino in diritti

Sarebbe impensabile un Natale senza la voce di Mariah Carey che risuona per le radio, nei negozi, nei locali e anche alle cene di famiglia con il suo famosissimo ritornello All I want for Christmas Is You. Sono passati 27 anni dalla pubblicazione del celebre brano, rilasciato nel 1994, ma nonostante il trascorrere degli anni continua a macinare record su record: anche quest’anno ha raggiunto il primo posto della classifica dei singoli più ascoltati del momento. Negli Stati Uniti e anche in Italia, come ha avuto modo di accertare Spotify. È il primo brano made in Usa a raggiungere la prima posizione in classifica per quasi tre decenni di fila. E così Mariah Carey è stata acclamata come l’artista femminile con più primi posti con una propria canzone, con 85 settimane al primo posto, contro le 60 di Rihanna che si è piazzata seconda in classifica. E insieme al successo ci sono anche i guadagni, che ogni dicembre si fanno sempre più consistenti. Il Telegraph ha stimato che solo le royalties di All I Want For Christmas Is You farebbero guadagnare alla cantante una cifra che si aggira tra i 500 e i 700 mila euro, per un totale di 19 milioni di euro nei 27 anni di vita della canzone. Una cifra già enorme di per sé a cui vanno aggiunti anche tutti gli altri guadagni non legati ai diritti del brano.

Leggi anche: