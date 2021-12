Coronavirus, +54.762 casi in 24 ore: è il numero più alto di sempre. Le vittime sono 144. Il tasso di positività sale al 5,6%

Il bollettino del 25 dicembre 2021

Dopo il record dei +50.599 contagi registrati ieri, il numero di nuovi casi di Coronavirus rilevati in Italia nell’arco delle ultime 24 ore è cresciuto ancora. Sono infatti 54.762 le nuove diagnosi di positività al virus e 144 i decessi (ieri 141) registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile di oggi, 25 dicembre. Il numero degli attualmente positivi si attesta a quota 500.466 persone, mentre ieri erano 460.674. Il numero totale dei casi registrati da inizio monitoraggio della pandemia sale invece a quota 5.622.431, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente, a oggi, 136.530.

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 25 dicembre 2021

La situazione negli ospedali

Guardando alla situazione ospedaliera, sono 8.892 i pazienti ricoverati per Covid nei reparti in area non critica (+80 rispetto a ieri, quando erano 8.812). Al contempo, a fronte di +106 nuovi ingressi giornalieri (ieri +102), il numero di pazienti ricoverati nelle aree intensive del paese è pari a 1.071 unità (+33, rispetto a 24 ore fa, quando erano 1.038). Le persone attualmente positive al virus che si trovano in isolamento domiciliare sono 490.503, contro i 450.824 di ieri. Nelle ultime 24 ore 14.851 persone sono guarite dal Covid, portando a quota 4.985.435 il numero di guarigioni da inizio pandemia.

Tamponi e tasso di positività

I dati odierni arrivano a fronte di 969.752 test elaborati (ieri 929.775), per un totale di 135.138.103 test processati da inizio pandemia. Il tasso di positività si attesta oggi al 5,6 per cento, in crescita rispetto a ieri, quando era al 5,4 per cento.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

