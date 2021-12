«Go little rockstar» o «Pope is a rockstar»? L’audio virale che tutti sentono in modo diverso

Era il 2015. La cantante scozzese Caitlin McNeill aveva incautamente pubblicato su Tumblr la foto di un vestito. Un singolo scatto che aveva aperto una guerra di commenti: c’era chi vedeva il vestito blu e nero e chi lo vedeva oro e bianco. Il caso, arrivato sui giornali, aveva coinvolto qualsiasi genere di sedicente esperto, dai fotografi agli oculisti, passando per neurologi e antropologi. Ora da TikTok arriva un altro equivoco con una storia simile. Nelle ultime settimane è diventato virale un audio di una canzone scritta nel 2016 dal duo indie Sales. Il brano, come spesso succede su questa piattaforma, è associato a un trend. Nei video c’è una persona che ne incoraggia un’altra e per farlo sillaba le parole del ritornello: «Go little rockstar». Se guardate qualcuno dei quasi due milioni di video associati a questa canzone, potete vedere fratelli maggiori che incoraggiano fratelli minori, madri che incoraggiano figli, amici che si incoraggiano a vicenda.

Insomma, un’enorme corso motivazionale che però non tiene conto di un solo piccolo particolare: l’audio non dice «Go little rockstar» ma «Pope is a rockstar». Da «Vai, piccola rockstar» a «Il Papa è una rockstar». Qui non c’è nessun dubbio, Pope is a rockstar infatti è proprio il titolo della canzone. L’origine dell’equivoco che sta facendo sbagliare milioni di persone ha anche un nome scientifico: si chiama mondegreen, una cattiva interpretazione che nasce quando viene dato un significato diverso a una frase che non si capisce bene. Un significato che, di solito, è più semplice da comprendere. Nel caso dell’audio virale su TikTok questa cattiva interpretazione viene aiutata da altri due fattori. Da una parte la pronuncia di chi canta non è perfetta, dall’altra i video sono spesso accompagnati da scritte con le parole «Go little rockstar» che ci impediscono di capire il significato corretto.

YOUTUBE | Una raccolta di video che utilizzano l’audio di “Pope is a rockstar”

Leggi anche: