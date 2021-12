Guido Rasi: «La pandemia finirà quando il virus diventerà endemico. Può succedere nel 2022 o tra 5 anni»

La pandemia finirà quando sarà endemizzata e con la vaccinazione globale. Ma questo può succedere tra sei mesi o tra cinque anni. Parola di Guido Rasi, ex Ema e consulente del generale Francesco Paolo Figliuolo, in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a La Stampa. Il professore di microbiologia a Tor Vergata spiega che «abbiamo sempre ragionato come se stesse per finire, mentre siamo sempre più consapevoli che sia impossibile stabilire una data di conclusione della pandemia». Secondo Rasi «la prospettiva non è necessariamente pessimista, ma la variante Omicron ci ricorda l’imprevedibilità della situazione». E se la variante prevalesse «potrebbe avere senso l’aggiornamento dei vaccini, senza dimenticare le varianti precedenti e provando ad anticipare le future colpendo nuove parti del virus oltre alla proteina Spike». Per questo «la speranza è che arrivi una variante sufficientemente stabile ed evoluta da determinare un’endemizzazione della pandemia e facilitare la vaccinazione globale». E quando potrebbe arrivare? «Nel 2022 come tra cinque anni». Nell’attesa bisogna affidarsi alla scienza: «Servirebbero dei veri antivirali, perché gli attuali sono insufficienti. Poi arriveranno due vaccini francesi, Valneva e Sanofi, mentre Sinovac e Sputnik non hanno fornito dati sufficienti e non fanno farmacovigilanza».

