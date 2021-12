Coronavirus, +30.810 nuovi casi in 24 ore. Il tasso di positività scende al 9%. I morti sono 142

Incrementati di 37 unità i posti letto occupati in terapia intensiva, mentre sono 503 i ricoveri in più nei reparti Covid ordinari

Il bollettino del 27 dicembre 2021

Tornano a salire i contagi dopo il crollo di ieri – 24.883 positivi in 24 ore – dovuto al basso numero di tamponi analizzati. Oggi, 27 dicembre, sono 30.810 le nuove infezioni individuate, per un totale di 5.678.112 casi registrati da quando è scoppiata l’emergenza. Lo ricorda il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. I decessi odierni si attestano sulla cifra di 142, mentre il 26 dicembre avevano perso la vita 81 persone. Complessivamente, in Italia, sono morte 136.753 persone a causa del Coronavirus.

La situazione negli ospedali

Delle 537.504 persone attualmente positive, 9.723 sono ricoverate nelle aree mediche non intensive degli ospedali italiani (ieri erano 9.220). Si trovano in rianimazione, poi, 1.126 pazienti (ieri erano 1.089). Nelle ultime 24 ore, i nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 100, a fronte dei 85 ricoveri in rianimazione che si sono resi necessari il giorno precedente.

Tamponi e tasso di positività

Dopo il crollo dei tamponi del 26 dicembre (217.052 analizzati tra Natale e Santo Stefano), oggi i test eseguiti sono stati 343.968, per un totale di 135.699.123 tamponi effettuati da febbraio 2020 ad oggi. Il tasso di positività scende dall’11,5% di ieri al 9,0% del 27 dicembre.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: